Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 452 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 671 bin 927 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 352 bin 420 lira 25 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 452 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 587 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 496 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise bin 408 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 121 milyon 150 bin 802 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 810 bin 131 metreküp olarak kayıtlara geçti.

