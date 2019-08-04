FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 454 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 945 bin 607 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 671 bin 927 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 454 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 25 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 497 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise bin 410 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 220 bin 428 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 180 bin 23 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PARTNERGülben Ergen yeni sevgilisiyle görüntülendiGülben Ergen yeni sevgilisiyle görüntülendi
Alanya'da avokadoda 50 milyon rekolte bekleniyorAlanya'da avokadoda 50 milyon rekolte bekleniyor
Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık (2)Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada doğal gaz fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Yargıtay'dan emsal karar! İşçileri ilgilendiriyor

Yargıtay'dan emsal karar! İşçileri ilgilendiriyor

Kilosu 6 liradan satılıyor

Kilosu 6 liradan satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da avokadoda 50 milyon rekolte bekleniyor

Alanya'da avokadoda 50 milyon rekolte bekleniyor

Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık (2)

Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık (2)

TÜDEMSAŞ ve özel sektör iş birliğiyle ABD'ye vagon ihracatı

TÜDEMSAŞ ve özel sektör iş birliğiyle ABD'ye vagon ihracatı

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 180.259 milyar dolara geriledi

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 180.259 milyar dolara geriledi

Büyükbaş hayvan ithalatı yüzde 70 azaldı

Büyükbaş hayvan ithalatı yüzde 70 azaldı

Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık

Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.