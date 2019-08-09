Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 452 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 927 bin 62 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 3 milyon 623 bin 412 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 452 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 703 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 496 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise bin 409 lira 31 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 114 milyon 565 bin 24 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 110 milyon 345 bin 740 metreküp olarak kayıtlara geçti.

