FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 428 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 105 bin 759 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 927 bin 62 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 428 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 973 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 471 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise bin 385 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 100 milyon 441 bin 820 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 103 milyon 234 bin 340 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
TOKİ’den Ankara’da açık artırma ile arsa satışıTOKİ’den Ankara’da açık artırma ile arsa satışı
Ziraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlemZiraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot doğal gaz piyasası

En Çok Okunan Haberler

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Milli Piyango ihalesinde en iyi teklif belli oldu

Milli Piyango ihalesinde en iyi teklif belli oldu

Başvuru sayısı 34 bini geçti

Başvuru sayısı 34 bini geçti

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ’den Ankara’da açık artırma ile arsa satışı

TOKİ’den Ankara’da açık artırma ile arsa satışı

Ziraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlem

Ziraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlem

Amik Ovası'na muz serası

Amik Ovası'na muz serası

Türkiye ve İstanbul, dünya devlerini geride bıraktı;İsrail-Türkiye uçuşlarında yeni yolcu rekoru

Türkiye ve İstanbul, dünya devlerini geride bıraktı;İsrail-Türkiye uçuşlarında yeni yolcu rekoru

Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldi

Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldi

Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı

Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.