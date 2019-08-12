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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2019 14:45 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 443 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 758 bin 280 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 7 milyon 38 bin 406 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 443 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı da 521 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 487 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise bin 400 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot doğal gaz piyasası

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