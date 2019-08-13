Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 675 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 804 bin 167 lira oldu. Bu rakam pazar günü 758 bin 280 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 675 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 667 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 725 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise bin 441 lira olarak açıklandı.

