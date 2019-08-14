Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 424 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 272 bin 684 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 7 milyon 804 bin 167 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 424 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 401 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 467 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise bin 381 lira 55 kuruş olarak açıklandı.

