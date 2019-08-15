Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 346 bin 184 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 272 bin 684 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 625 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 484 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise bin 397 lira 96 kuruş olarak açıklandı.

