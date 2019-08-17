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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 448 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 240 bin 711 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 968 bin 441 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 448 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 928 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 491 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise bin 404 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz enerji fiyat spot

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