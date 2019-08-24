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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 493 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 691 bin 774 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 10 milyon 355 bin 428 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 493 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 811 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 538 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise bin 448 lira 69 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 101 milyon 823 bin 715 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 87 bin 652 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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