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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 487 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 277 bin 46 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam cumartesi günü 6 milyon 340 bin 660 lira 25 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 487 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 872 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 531 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise bin 442 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 84 milyon 359 bin 26 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 83 milyon 972 bin 681 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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