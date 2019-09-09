FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 607 bin 122 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 265 bin 824 lira 75 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 141 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 510 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise bin 422 lira 29 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 86 milyon 835 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 28 bin 16 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
TEB konut kredisi faizini yüzde 1.2’ye düşürdüTEB konut kredisi faizini yüzde 1.2’ye düşürdü
Akbank Aile Şirketleri Akademisi yeni öğretim yılı başlıyorAkbank Aile Şirketleri Akademisi yeni öğretim yılı başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz EPİAŞ Spot piyasada doğal gaz fiyatları

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

İkinci el otomobil için emsal karar! Parasını geri aldı

İkinci el otomobil için emsal karar! Parasını geri aldı

Rekor düşüş! Yüzde 1177 değer kaybetti

Rekor düşüş! Yüzde 1177 değer kaybetti

Tatil yapmak isteyenler için eylül fırsatı

Tatil yapmak isteyenler için eylül fırsatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEB konut kredisi faizini yüzde 1.2’ye düşürdü

TEB konut kredisi faizini yüzde 1.2’ye düşürdü

Akbank Aile Şirketleri Akademisi yeni öğretim yılı başlıyor

Akbank Aile Şirketleri Akademisi yeni öğretim yılı başlıyor

Bitlis'te üzüm hasadı başladı

Bitlis'te üzüm hasadı başladı

Türkiye'de en çok tatil için kalanlar Letonyalı turistler oldu, İstanbul son 5 yılın en iyi performansını gösterdi

Türkiye'de en çok tatil için kalanlar Letonyalı turistler oldu, İstanbul son 5 yılın en iyi performansını gösterdi

İş Bankası’ndan Nysa Antik Kenti’ndeki kazılara destek

İş Bankası’ndan Nysa Antik Kenti’ndeki kazılara destek

Eğitim sevdalıları Bodrum’da Darüşşafaka için buluştu

Eğitim sevdalıları Bodrum’da Darüşşafaka için buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.