Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 845 bin 647 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 8 milyon 98 bin 954 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 228 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 545 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise bin 455 lira 55 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 104 milyon 82 bin 341 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 100 milyon 76 bin 945 metreküp olarak geçti.

