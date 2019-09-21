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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 992 bin 272 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 10 milyon 845 bin 647 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 987 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 547 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise bin 457 lira 12 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 103 milyon 699 bin 770 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 99 milyon 818 bin 713 metreküp olarak geçti.

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