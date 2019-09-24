FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 343 bin 97 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 235 bin 313 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira 83 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 212 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 556 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise bin 465 lira 51 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 884 bin 137 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 109 milyon 827 bin 306 metreküp olarak geçti.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısıATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı
Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklamaEmirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz EPİAŞ Spot piyasada doğal gaz fiyatları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Tezgahlar doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

Tezgahlar doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

Bir şirket daha uçuşları askıya aldı

Bir şirket daha uçuşları askıya aldı

Bu çekirdeğin kilogramı ise 5 bin lira

Bu çekirdeğin kilogramı ise 5 bin lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı

ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı

Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama

Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu

Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek

Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

MB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştü

MB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.