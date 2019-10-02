Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 470 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 593 bin 59 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 842 bin 173 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 470 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 123 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 514 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise bin 426 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 109 milyon 579 bin 960 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 106 milyon 117 bin 342 metreküp olarak geçti.

