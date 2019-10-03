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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 632 bin 32 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 593 bin 59 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 786 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 516 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise bin 428 lira 53 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 106 milyon 708 bin 961 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 108 milyon 265 bin 263 metreküp olarak geçti.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz enerji Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot piyasa

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