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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 696 bin 385 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 396 bin 821 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 23 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 202 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 510 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise bin 422 lira 24 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 93 milyon 117 bin 494 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 90 milyon 553 bin 178 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot doğal gaz piyasası

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