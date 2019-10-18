Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 816 bin 770 lira 75 kuruş oldu. Bu rakam çarşamba günü 8 milyon 132 bin 549 lira 50 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 640 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 513 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise bin 425 lira 2 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 110 milyon 328 bin 642 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 309 bin 454 metreküp olarak kayıtlara geçti.

