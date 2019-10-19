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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2019 14:05 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 428 bin 156 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 816 bin 770 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 60 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 511 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise bin 423 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 811 bin 506 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 964 bin 108 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot doğal gaz piyasası

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