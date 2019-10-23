FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 454 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 889 bin 121 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 557 bin 299 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 454 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 361 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 498 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise bin 411 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 103 milyon 891 bin 754 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 102 milyon 382 bin 488 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştuTürkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu
Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruzBakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı

Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Kendi elektriğini kendileri üretecek

Kendi elektriğini kendileri üretecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

Burdur, mermer borsasının merkezi olacak

Burdur, mermer borsasının merkezi olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.