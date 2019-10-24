Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 447 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 627 bin 197 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 889 bin 121 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 447 lira 67 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 816 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 491 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise bin 404 lira 24 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 101 milyon 136 bin 589 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 102 milyon 49 bin 914 metreküp olarak kayıtlara geçti.

