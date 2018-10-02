Spot piyasada doğalgaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı bin 623 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 583 bin 272 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 4 milyon 852 bin 742 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğalgaz piyasasında, dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı bin 623 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 593 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 671 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise bin 574 lira 55 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 102 milyon 687 bin 530 metreküp doğalgaz girişi sağlanırken, gaz çıkış miktarı ise 108 milyon 118 bin 263 metreküp olarak kayıtlara geçti.

