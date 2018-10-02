Spot piyasada doğalgaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı bin 623 lira 25 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 583 bin 272 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 4 milyon 852 bin 742 lira olarak tespit edilmişti.
Spot doğalgaz piyasasında, dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı bin 623 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 593 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 671 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise bin 574 lira 55 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 102 milyon 687 bin 530 metreküp doğalgaz girişi sağlanırken, gaz çıkış miktarı ise 108 milyon 118 bin 263 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza
Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Borsa güne yatay başladı
Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum