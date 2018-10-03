Spot piyasada doğalgaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı bin 601 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 15 bin 225 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 2 milyon 583 bin 272 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğalgaz piyasasında, dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı bin 601 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 626 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 649 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise bin 553 lira 21 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 116 milyon 205 bin 421 metreküp doğalgaz girişi sağlanırken, gaz çıkış miktarı ise 117 milyon 771 bin 621 metreküp olarak kayıtlara geçti.

