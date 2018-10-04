Spot piyasada doğalgaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı bin 612 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 831 bin 271 lira oldu. Bu miktar, salı günü 1 milyon 15 bin 225 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğalgaz piyasasında, dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı bin 612 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 952 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 661 lira, satış fiyatı ise bin 564 lira 24 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 124 milyon 669 bin 328 metreküp doğalgaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 552 bin 621 metreküp olarak kayıtlara geçti.

