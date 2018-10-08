Spot piyasada doğalgaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı bin 645 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 441 bin 171 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 3 milyon 607 bin 883 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğalgaz piyasasında, dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı bin 645 lira 70 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 701 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 695 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise bin 596 lira 33 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 96 milyon 287 bin 494 metreküp doğalgaz girişi sağlanırken, gaz çıkış miktarı ise 103 milyon 467 bin 810 metreküp olarak kayıtlara geçti.

