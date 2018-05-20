Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,90 lira, en düşük 49,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,37 artarak 81 milyon 141 bin 435 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 215,90 lira, en düşük saat 06.00'da 49,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 185 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 188,32 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,43 lira, en düşük 114,84 liradan işlem gördü.

