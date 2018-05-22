İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,64 lira, en düşük 115,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,2 artarak 80 milyon 117 bin 546 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 215,64 lira, en düşük saat 06.00'da 115,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 197,59 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 198,52 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 210 lira, en düşük 100 liradan işlem gördü.

