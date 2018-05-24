Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,29 lira, en düşük 124,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,18 artarak 81 milyon 694 bin 925 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 215,29 lira, en düşük saat 06.00'da 124,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 196,47 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 197,35 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 216,92 lira, en düşük 125 liradan işlem gördü.

