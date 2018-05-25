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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 210,49 lira, en düşük 98,70 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,80 azalarak 76 milyon 135 bin 345 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'te 210,49 lira, en düşük saat 06.00'da 98,70 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 190,13 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 190,24 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,29 lira, en düşük 124,99 liradan işlem gördü.

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EPİAŞ Spot piyasada elektrik fiyatları

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