FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 217,03 lira, en düşük 1,12 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,68 azalarak 49 milyon 753 bin 205 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 217,03 lira, en düşük saat 10.00'da 1,12 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 132,96 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 132,19 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,29 lira, en düşük 124,99 liradan işlem gördü.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"
Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksinizNihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

İTO'dan döviz kuru kararı

İTO'dan döviz kuru kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.