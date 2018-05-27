FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2018 14:22 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 217,20 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 57,51 artarak 78 milyon 369 bin 10 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 217,20 lira, en düşük saat 06.00'da 29,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 191,70 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 195,17 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 217,03 lira, en düşük 1,12 liradan işlem gördü.

PARTNERYıl: 1913! Dehşete düşüren o an...Yıl: 1913! Dehşete düşüren o an...
“Bitcoin bir ponzi veya balon değil”“Bitcoin bir ponzi veya balon değil”
TANAP projesinde sona doğruTANAP projesinde sona doğru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji fiyat spot

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Korucu maaşlarına zam! İşte 2018 korucu maaşları

Korucu maaşlarına zam! İşte 2018 korucu maaşları

Erdoğan'dan 2 yıl sonra yine dolar çağrısı: Yastık altındaki dolar ve euroları bozdurun

Erdoğan'dan 2 yıl sonra yine dolar çağrısı: Yastık altındaki dolar ve euroları bozdurun

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“Bitcoin bir ponzi veya balon değil”

“Bitcoin bir ponzi veya balon değil”

TANAP projesinde sona doğru

TANAP projesinde sona doğru

Patatesi bıraktı, çilekle yüzü güldü

Patatesi bıraktı, çilekle yüzü güldü

Her dondurma, 'Maraş dondurması' diye satılamayacak

Her dondurma, 'Maraş dondurması' diye satılamayacak

Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor

Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor

Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi

Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.