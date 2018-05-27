Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 217,20 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 57,51 artarak 78 milyon 369 bin 10 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 217,20 lira, en düşük saat 06.00'da 29,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 191,70 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 195,17 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 217,03 lira, en düşük 1,12 liradan işlem gördü.

