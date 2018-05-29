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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 209,99 lira, en düşük 115,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,21 azalarak 79 milyon 134 bin 619 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 13.00 ve 21.00'de 209,99 lira, en düşük saat 06.00'da 115,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 187,13 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 187,94 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 204,99 lira, en düşük 149,99 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ Spot piyasada elektrik fiyatları

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