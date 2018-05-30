Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,39 lira, en düşük 100,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,44 artarak 83 milyon 631 bin 120 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 13.00'te 215,39 lira, en düşük saat 04.00'te 100,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 187,65 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 189,44 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 209,99 lira, en düşük 115,01 liradan işlem gördü.

