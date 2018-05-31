Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 216,92 lira, en düşük 98,69 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,19 azalarak 74 milyon 272 bin 175 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 216,92 lira, en düşük saat 07.00'de 98,69 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 178 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 180,26 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,39 lira, en düşük 100,01 liradan işlem gördü.

