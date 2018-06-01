Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 216,11 lira, en düşük 98,69 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,49 azalarak 70 milyon 932 bin 134 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 216,11 lira, en düşük saat 06.00'da 98,69 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 174,81 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 175,87 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 216,92 lira, en düşük 98,69 liradan işlem gördü.

