Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 216,91 lira, en düşük 34,14 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,29 artarak 76 milyon 108 bin 915 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 216,91 lira, en düşük saat 07.00'de 34,14 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 183,65 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 183,97 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 216,11 lira, en düşük 98,69 liradan işlem gördü.

