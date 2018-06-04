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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,79 lira, en düşük 120 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,06 azalarak 73 milyon 594 bin 684 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 215,79 lira, en düşük saat 06.00'da 120 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 189,01 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 189,61 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 217,91 lira, en düşük 30 liradan işlem gördü.

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EPİAŞ Spot piyasada elektrik fiyatları

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