Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 216,58 lira, en düşük 119,19 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,9 artarak 74 milyon 259 bin 876 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 216,58 lira, en düşük saat 06.00'da 119,19 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 184,76 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 186,85 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,79 lira, en düşük 120 liradan işlem gördü.

