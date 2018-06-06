Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 216,94 lira, en düşük 169,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,61 artarak 79 milyon 170 bin 668 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 216,94 lira, en düşük saat 05.00, 06.00 ve 23:00'te 169,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 194,16 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 195,95 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 216,58 lira, en düşük 119,19 liradan işlem gördü.

