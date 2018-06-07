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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,09 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,25 azalarak 78 milyon 176 bin 168 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 02.00'de 215,09 lira, en düşük saat 08:00'de 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 186,94 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 140,01 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 216,94 lira, en düşük 169,99 liradan işlem gördü.

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elektrik fiyatları Elektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) EPİAŞ gün öncesi piyasa spot elektrik

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