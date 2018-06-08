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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 217,37 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,21 azalarak 78 milyon 9 bin 38 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 217,37 lira, en düşük saat 03.00 ve 23:00'te 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 193,87 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 195,17 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,09 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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