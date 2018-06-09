Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,97 lira, en düşük 1,03 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,66 azalarak 63 milyon 452 bin 411 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 215,97 lira, en düşük saat 07.00'de 1,03 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 173,87 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 173,75 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek en yüksek 217,37 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.

