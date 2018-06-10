Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,03 lira, en düşük 135,15 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,5 artarak 74 milyon 575 bin 1 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 215,03 lira, en düşük saat 06.00'da 135,15 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 181,50 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 183,48 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,97 lira, en düşük 1,03 liradan işlem gördü.

