Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 216,68 lira, en düşük 124,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,99 artarak 77 milyon 555 bin 288 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 216,68 lira, en düşük saat 12.00'de 124,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 185,17 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 187,17 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,03 lira, en düşük 135,15 liradan işlem gördü.

