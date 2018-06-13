Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,98 lira, en düşük 142,44 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,2 azalarak 60 milyon 496 bin 522 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 215,98 lira, en düşük saat 06.00'da 142,44 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 178,24 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 178,55 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 218,54 lira, en düşük 141 liradan işlem gördü.

