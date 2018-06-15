İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 219,22 lira, en düşük 48,64 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,9 artarak 64 milyon 343 bin 158 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 219,22 lira, en düşük saat 15.00'te 48,64 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 173,83 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 175,01 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 219,22 lira, en düşük 27,19 liradan işlem gördü.

