FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 216,37 lira, en düşük 99,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,8 artarak 68 milyon 106 bin 879 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 216,37 lira, en düşük saat 06.00'da 99,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 175,58 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 176,6 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 219,22 lira, en düşük 48,64 liradan işlem gördü.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Bakan Özlü: İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğizBakan Özlü: İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğiz
24 Haziran seçimleri, KKTC'de turizmi etkiledi24 Haziran seçimleri, KKTC'de turizmi etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik EPİAŞ Spot piyasada elektrik fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Özlü: İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğiz

Bakan Özlü: İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğiz

24 Haziran seçimleri, KKTC'de turizmi etkiledi

24 Haziran seçimleri, KKTC'de turizmi etkiledi

Burdur'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Burdur'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Antalya turizminde bir rekor daha

Antalya turizminde bir rekor daha

TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.