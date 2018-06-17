İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 217,77 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,1 artarak 78 milyon 438 bin 906 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00, 14.00 ve 15.00'te 217,77 lira, en düşük saat 23.00'de 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 191,34 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 195,03 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 216,37 lira, en düşük 99,99 liradan işlem gördü.

