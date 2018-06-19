Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 225,66 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,39 artarak 82 milyon 517 bin 372 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 225,66 lira, en düşük saat 23.00'te 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 190,41 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 192,06 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 226,02 lira, en düşük 145,03 liradan işlem gördü.

