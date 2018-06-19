FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 14:24 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 225,66 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,39 artarak 82 milyon 517 bin 372 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 225,66 lira, en düşük saat 23.00'te 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 190,41 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 192,06 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 226,02 lira, en düşük 145,03 liradan işlem gördü.

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar EdinSürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin
Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildiHulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji EPİAŞ spot

En Çok Okunan Haberler

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

Hepsiburada yeni finansal fırsatlar sunmayı hedefliyor

Hepsiburada yeni finansal fırsatlar sunmayı hedefliyor

Eset: Her yerde aynı parolayı kullanmayın

Eset: Her yerde aynı parolayı kullanmayın

Lüks yolcu gemisi 'Silver Whisper' Marmaris'te

Lüks yolcu gemisi 'Silver Whisper' Marmaris'te

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.